На фестивале «Сила Цвета» в Кировске выступят Ольга Серябкина и Моя Мишель

Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Серябкина, Моя Мишель и DJ ClubKilla. Фото: Алексей БУЛАТОВ

6 и 7 мая в Кировске состоится фестиваль «Сила Цвета». Он пройдет в рамках Председательства России в Арктическом совете.

Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Серябкина, Моя Мишель и DJ ClubKilla. Концерт Ольги Серябкиной состоится 6 мая, Моя Мишель и DJ ClubKilla выступят 7 мая.

Также гостей ждут арктическая кухня, сувениры, бесплатные экскурсии с гидами и многое другое. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Туристского информационного центра Мурманской области.

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