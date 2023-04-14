На фестивале «Сила Цвета» в Кировске выступят Ольга Серябкина и Моя Мишель

Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Серябкина, Моя Мишель и DJ ClubKilla.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
6 и 7 мая в Кировске состоится фестиваль «Сила Цвета». Он пройдет в рамках Председательства России в Арктическом совете.
Хедлайнерами мероприятия станут Ольга Серябкина, Моя Мишель и DJ ClubKilla. Концерт Ольги Серябкиной состоится 6 мая, Моя Мишель и DJ ClubKilla выступят 7 мая.
Также гостей ждут арктическая кухня, сувениры, бесплатные экскурсии с гидами и многое другое. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте Туристского информационного центра Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru