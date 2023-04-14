В Коле 15-летний подросток ушел в школу и пропал

Подросток ушел в школу 13 апреля и с тех пор его местонахождение не известно. Фото: Поисковый отряд "МурманСпас" / vk.com/murmanspas51

В Коле пропал 15-летний Александр Фофонов. Подросток ушел в школу 13 апреля и с тех пор его местонахождение не известно.

Юноша был одет в черную куртку без капюшона, черные джинсы, черную шапку, черные кроссовки. С собой светло-голубой рюкзак.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят позвонить в полицию: 02 или 102 либо обратиться к волонтерам поисково-спасательного отряда «МурманСпас»: 8 911 311 70 20.

Напомним: жительница Мурманска пошла на прогулку с собаками и пропала.

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