Дорогу на Североморск перекроют на пять дней из-за взрывных работ

17 апреля с 10.00 до 12.00 будет закрыт участок с 19-го по 21-й километр подъезда к Североморску. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Движение на некоторых участках дороги на Североморск будет перекрыто на пять дней, с 17 по 21 апреля. Об этом сообщает минтранс Мурманской области.

17 апреля с 10.00 до 12.00 будет закрыт участок с 19-го по 21-й километр подъезда к Североморску.

19 и 20 апреля в те же часы перекроют движение от дома № 114 по пр. Героев-Североморцев по 21-й километр подъезда к Североморску, 21 апреля - от перекрестка Восточно-Объездной дороги с пр. Героев-Североморцев по 21-й километр подъезд к Североморску.

Перекрытия связаны с буровзрывными работами. Во всех случаях продолжительность закрытия участков составит не более 30 минут.

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