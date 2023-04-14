В диско-ресторане Мурманска задержали агрессивного посетителя

Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с администратором заведения.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Сотрудники Росгвардии задержали посетителя мурманского диско-ресторана, что находится на Кольском проспекте. Мужчина вел себя агрессивно и провоцировал конфликт с администратором заведения.
- Северянин матерился и своим неадекватным поведением мешал нормальной работе заведения и отдыху гостей. На замечания дебошир не реагировал и уходить не собирался, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Мурманской области.
Буйного мурманчанина, 1991 года рождения, доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. В отношении него проводится проверка.
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