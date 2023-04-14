Лучше, чем некоторые люди. Поведение собаки в Мурманске восхитило пользователей в сети

Видео уже набрало более 10 тысяч просмотров. Фото: скриншот видео / vk.com/murmansk_dtp

В сети обсуждают снятое на авторегистратор видео из Мурманска. Техника запечатлела, как собака переходит дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Заметно, что четвероногий друг ждет, пока машины остановятся, и только потом ступает на пешеходную часть.

«Ведет себя лучше, чем некоторые люди», «Какая умная», «Есть, чему поучиться у животного», - пишут в сети.

Видео уже набрало более 10 тысяч просмотров.

Напомним: отважного восьмиклассника из кадетского класса МЧС в Апатитах Даниила Кульпина наградили нагрудным знаком «Горячее сердце». Минувшим летом, 9 июля, в микрорайоне Старые Апатиты парень спас двух одноклассниц от дикой собаки.

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