В Мурманской области на выходных потеплеет до +10 градусов

В Мурманской области на выходных ожидается теплая погода, однако ночью сохранятся морозы.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области на выходных ожидается теплая погода, однако ночью сохранятся морозы.
Регион будет находиться под влиянием Арктического антициклона, смещающегося с районов Баренцева моря в южном направлении. На Кольский полуостров начнут постепенно поступать относительно теплые воздушные массы.
- 15 апреля осадков не ожидается, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, местами -10-15, днем +5+10. Ночью в отдельных районах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.
Напомним: в фотоловушку Лапландского заповедника угодила норка.
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