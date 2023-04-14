В Мурманской области на выходных потеплеет до +10 градусов

В Мурманской области на выходных ожидается теплая погода, однако ночью сохранятся морозы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области на выходных ожидается теплая погода, однако ночью сохранятся морозы.

Регион будет находиться под влиянием Арктического антициклона, смещающегося с районов Баренцева моря в южном направлении. На Кольский полуостров начнут постепенно поступать относительно теплые воздушные массы.

- 15 апреля осадков не ожидается, ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью -3-8, местами -10-15, днем +5+10. Ночью в отдельных районах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

Напомним: в фотоловушку Лапландского заповедника угодила норка.

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