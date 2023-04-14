В Октябрьской железной дороге прокомментировали кривую плитку у ж/д вокзала Мурманска

Обновление территории должно завершиться летом этого года. Фото: vk.com/murmanskgroup

На днях в Мурманске обратили внимание на криво уложенную плитку на площади у железнодорожного вокзала, которая пошла буграми.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги прокомментировали инцидент. Оказалось, что подрядчик еще не завершил работу на объекте.

- При установлении стабильных положительных температур работы продолжатся, в том числе по переукладке мест с дефектами, - сообщили «КП»-Мурманск» в ОЖД.

Обновление территории должно завершиться летом этого года.

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