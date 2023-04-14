Житель Мурманска получил штраф в 250 тысяч рублей за комментарии с призывом разрушать военкоматы

Приговор еще не вступил в законную силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманске осудили 33-летнего местного жителя, который опубликовал комментарии с призывами против госвласти. Мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.

В сентябре прошлого года с помощью телефона северянин опубликовал в одной из соцсетей комментарии с призывом разрушать военкоматы. Он был противником проводимой спецоперации и частичной мобилизации.

Мурманчанин свою вину признал в полном объеме. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска, ему назначен штраф в 250 000 рублей.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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