Житель Мурманска получил штраф в 250 тысяч рублей за комментарии с призывом разрушать военкоматы

Приговор еще не вступил в законную силу.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманске осудили 33-летнего местного жителя, который опубликовал комментарии с призывами против госвласти. Мужчина обвиняется по п. «в» ч. 2 ст. 280.4 УК РФ.
В сентябре прошлого года с помощью телефона северянин опубликовал в одной из соцсетей комментарии с призывом разрушать военкоматы. Он был противником проводимой спецоперации и частичной мобилизации.
Мурманчанин свою вину признал в полном объеме. Как сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Мурманска, ему назначен штраф в 250 000 рублей.
Приговор еще не вступил в законную силу.
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