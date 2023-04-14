Объяснить поступок не смог. Житель Мурманска поджег микроавтобус за 700 тысяч рублей

В Мурманске на улице Бабикова сгорел Ford Transit, стоявший в автогородке. Фото: скриншот видео / 51.мвд.рф

В Мурманске на улице Бабикова сгорел Ford Transit, стоявший в автогородке. Просмотрев записи с камер видеонаблюдения полицейские выяснили, что недалеко от места пожара отдыхала компания молодых людей.

Оказалось, что один из северян пытался сначала разбить боковое окно машины, а когда у него не получилось, разбил заднее стекло, проник внутрь авто и поджег его. Нарушителя задержали по горячим следам.

- 25-летний мурманчанин не смог вразумительно объяснить причины своего поступка, так как был пьян. Своими действиями он ущерб владельцу иномарки в сумме не менее 700 тысяч рублей, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В отношении ранее несудимого мурманчанина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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