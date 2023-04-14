Рукоятка сломалась, клинок остался в животе. В Мурманске мужчина пырнул ножом знакомого

Приговор вступил в законную силу. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске вынесли приговор местному жителю, который пырнул ножом своего знакомого. Мужчину судили по п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Вечером 27 августа 2022 года мурманчанин в своей квартире распивал алкоголь со знакомым. Гость стал высказывать северянину претензии по поводу громкой музыки и оскорблять его, на что мужчина разозлился, взял нож и ударил приятеля в живот.

- От удара нож сломался. В руках злоумышленника оказалась рукоятка, а клинок от ножа остался в теле пострадавшего. Мужчина стал оказывать потерпевшему первую помощь и вызвал «скорую». Северянин получил тяжкую травму, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Мурманчанин признал вину, пояснил, что сожалеет о случившемся, раскаивается. Суд назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Приговор вступил в законную силу.

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