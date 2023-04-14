В Мурманской области рассказали об удобном способе приобретения средств реабилитации для инвалидов

Важно, что люди с ОВЗ могут оформить сертификат и купить техническое средство реабилитации, не выходя из дома. Фото: Иван МАКЕЕВ

Жителям Мурманской области рассказали, как можно приобрести технические средства реабилитации для инвалидов с помощью электронного сертификата.

О преимуществах электронного сертификата, сроках и способах его оформления, о том, какие средства реабилитации можно оплатить с его помощью и где их можно приобрести рассказал управляющий Отделением Социального фонда РФ по Мурманской области Вадим Корнов во время прямого эфира в ЦУРе.

Такая мера поддержки оформляется через клиентские службы социального фонда, в МФЦ или на портале «Госуслуг».

Выбрать подходящее средство реабилитации можно в электронном каталоге ТСР на сайте Соцфонда. Там представлены более 6,9 тысяч изделий реабилитации, а также более 700 организаций-поставщиков и производителей.

Важно, что люди с ОВЗ могут оформить сертификат и купить техническое средство реабилитации, не выходя из дома.

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