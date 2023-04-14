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НовостиДом. Семья14 апреля 2023 8:52

В фотоловушку Лапландского заповедника угодила норка

Животное редко попадает в кадр
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Юркий зверек передвигался по подснежным траншеям. Фото: скриншот видео / vk.com/laplandzap

Юркий зверек передвигался по подснежным траншеям. Фото: скриншот видео / vk.com/laplandzap

В фотоловушку Лапландского природного заповедника попала норка. Юркий зверек передвигался по подснежным траншеям.

- Норки нечасто попадаются на фотоловушку, поэтому вдвойне приятно наблюдать фрагменты из жизни этого зверька, - отметили в группе заповедника.

Напомним: чуть не попавшего под ледокол «Урал» белого медведя сняли на видео.

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