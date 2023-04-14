В фотоловушку Лапландского заповедника угодила норка

Юркий зверек передвигался по подснежным траншеям. Фото: скриншот видео / vk.com/laplandzap
В фотоловушку Лапландского природного заповедника попала норка. Юркий зверек передвигался по подснежным траншеям.
- Норки нечасто попадаются на фотоловушку, поэтому вдвойне приятно наблюдать фрагменты из жизни этого зверька, - отметили в группе заповедника.
Напомним: чуть не попавшего под ледокол «Урал» белого медведя сняли на видео.
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