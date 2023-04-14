Одинокий и напуганный джек-рассел-терьер приехал на автобусе в Североморск

Песика видели в районе улицы Колышкина. Фото: Наталия Радецкая
В автобусе №105, который ехал из Мурманска в Североморск, 13 апреля заметили джек-рассел-терьера. Напуганный пес был там совсем один, без хозяев.
Северяне ищут владельцев собаки.
- Песика видели в районе улицы Колышкина. Огромная просьба, придержите собаку! Она в незнакомом городе пропадет, дорогу домой не найдет, так как далеко от Мурманска, и собаки местные могут покусать, - написала в группе «Североморск Онлайн» Наталия Радецкая.
Кондуктора, который был на этом маршруте, просят написать, на какой остановке зашла собака, чтобы было легче найти хозяев.
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