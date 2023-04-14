Житель Мурманской области попал под административную ответственность за кинзу из Норвегии

Северянин попал под административную ответственность, нарушив фитосанитарное законодательство. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Мурманской области не смог провезти в ручной клади на территорию РФ горшечное растение, а именно кинзу из Норвегии. Северянин попал под административную ответственность, нарушив фитосанитарное законодательство.

- Ввозить в Россию подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска можно только при наличии фитосанитарного сертификата. В отношении физлица, допустившего нарушение, составлен административный протокол по статье 10.2 КоАП РФ, мужчина получил предупреждение. Кинзу вернули в Норвегию, - сообщили в Североморском управлении Россельхознадзора.

Напомним: в колонии Мурманской области привозили яблоки по 300 рублей за килограмм.

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