Жительница Мурманска пошла на прогулку с собаками и пропала

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили новый поиск пропавшего человека. Фото:

Волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили новый поиск пропавшего человека.

12 апреля 38-летняя Олеся Антипова ушла из дома на прогулку с собаками и не вернулась.

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, рыжие волосы, голубые глаза.

Всех, кто может помочь с поисками Олеси, просят позвонить в полицию или в «ЛизаАлерт» по телефону 8(800)700-54-52.

Напомним: почти двое суток в Баренцевом море искали двух пропавших рыбаков – 46-летнего Александра Кузнецова и 44-летнего Вадима Мухина, оба приехали в Мурманскую область из Санкт-Петербурга на рыбалку. 10 апреля они вышли на лодке из Териберки, а после у них сломался мотор. Погода, которая еще несколько часов назад была хорошей, стала ухудшаться, объявили штормовое предупреждение и закрыли море для выхода маломерных судов.

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