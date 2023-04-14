В Мурманске завершился городской конкурс профессионального мастерства «Наставники»

Своим опытом с коллегами поделились девять конкурсантов. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске подошел к завершению конкурс профессионального мастерства «Наставники» городского проекта «Студенческая среда». Преподаватели мурманских вузов и колледжей собрались в МГТУ, чтобы выявить лучшие практики социально-воспитательной работы со студентами.

Своим опытом с коллегами поделились девять конкурсантов.

- На протяжении нескольких месяцев участники посещали тренинги и творческие мастер-классы, проводили форсайт-сессию, чтобы улучшить свои профессиональные компетенции, - сообщили в администрации Мурманска.

Результаты конкурса пока что держатся в секрете. Победители станут известны в мае, когда будут подведены итоги проекта «Студенческая среда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru