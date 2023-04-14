В Мурманске прошли съемки документального фильма о приезде Фиделя Кастро в Заполярье

Фильм о визите Фиделя Кастро в Заполярье выйдет в эфир 27 апреля. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманске прошли съемки документального фильма о визите лидера Кубинской революции Фиделя Кастро в Заполярье. Кубинский революционер прилетал в Кольский край в апреле 1963 года и именно с Мурманской области началось его знакомство с СССР.

- На протяжении нескольких дней журналист, сценарист, ведущая и программный директор государственного телевидения Кубы Миленис Торрес Лабрада встречалась с очевидцами события и посещала места, в которых побывал революционер 60 лет назад, - сообщили в правительстве региона.

Первой локацией для создания киноленты стал Государственный архив Мурманской области. Проникнуться атмосферой того дня помогли уникальные фото, выдержки из советских газет и архивная аудиозапись митинга на привокзальной площади Мурманска в честь приезда кубинского команданте. Также автор ленты встретилась с очевидцами события - ветераном Мурманского морского торгового порта Юрием Шумилкиным и учениками мурманской школы №7.

Кроме того, кубинская журналистка посетила Долину Уюта - именно там Фидель Кастро впервые увидел снег и встал на лыжи. Съемочной группе удалось детально повторить событие 60-тилетней давности.

Фильм о визите Фиделя Кастро в Заполярье выйдет в эфир 27 апреля.

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