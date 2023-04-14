Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество14 апреля 2023 7:05

Среднемесячная номинальная зарплата в Мурманской области составила 88374 рублей

Больше всего зарабатывают в сфере рыболовства и промышленности
Ника СВЕТЛОВА
Мурмансктат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за январь и февраль 2023 года.

Мурмансктат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за январь и февраль 2023 года.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Мурмансктат опубликовал доклад о социально-экономическом положении Мурманской области за январь и февраль 2023 года.

Как следует из документа, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в регионе составляет 88374 рублей. Больше всего зарабатывают в сфере рыболовства (172755 рублей) и в добыче полезных ископаемых (143223 рублей).

Напомним: специалисты РИА Рейтинг представили результаты исследования регионов по величине зарплат в 2022 году. Из 85 строк общего рейтинга Мурманская область расположилась на четвертой благодаря высоким заработкам в сфере рыболовства, где средняя зарплата составляет 184 тысячи рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru