Губернатор Андрей Чибис проведет встречу с жителями Алакуртти

Андрей Чибис планирует осмотреть ряд объектов, включая новый детский сад. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в пятницу, 14 апреля, будет работать в Алакуртти. Местных жителей зовут на встречу в 17.00 в школу №3, где они смогут задать главе региона интересующие вопросы.

Андрей Чибис планирует осмотреть ряд объектов, включая новый детский сад. Также он встретится с военными и женами участников СВО.

Напомним: губернатор обсудил газификацию Мурманской области с зампредседателя правления ПАО «Газпром». Компания приступила к сбору исходных данных для проектирования газопровода.

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