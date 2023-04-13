Нашли среди пассажиров в зале ожидания. В аэропорту «Мурманск» задержали налетчика на букмекерскую контору

По статье о разбое злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В зале ожидания аэропорта «Мурманск» задержали 25-летнего жителя ближнего зарубежья, который пытался улететь из города после совершения преступления.

Молодой человек не раз приходил в букмекерскую контору в Мурманске, а после решил ее ограбить. Он пришел в заведение с ножом и стал угрожать одной из сотрудниц. После того, как мужчина забрал 60 тысяч рублей, он скрылся. Но в воздушной гавани его задержали при участии бойцов СОБРа Росгвардии.

- При проверке показаний на месте задержанный пояснил оперативникам, что решился на совершение разбойного нападения из-за финансовых трудностей. Нож купил заранее в одном из магазинов и использовал его для устрашения администратора заведения, - рассказали в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

По статье о разбое злоумышленнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним: мошенники лишили двух жительниц Мурманской области квартир по новой схеме обмана.

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