В Мурманске подведут итоги конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2023»

Проект поддержан в рамках грантового конкурса «Православная инициатива-2023» фонда «Соработничество». Фото: Русский культурный центр «Рябиновый край» / vk.com/ryabina51

В Мурманской области подведут итоги международного конкурса-фестиваля «Пасхальное яйцо 2023» в рамках проекта «Семейный лад». От северян поступило почти 500 работ.

- Торжественное награждение и вручение дипломов участников запланировано на 16 апреля, - сообщили организаторы мероприятия.

А пока жюри оценивает работы, увидеть творения рук северян можно на выставках в Мурманском областном краеведческом музее, в отделе народных ремесел Мурманского областного художественного музея, в Мурманском городском выставочном зале и в Доме культуры Ленинского округа города Мурманска.

Проект поддержан в рамках грантового конкурса «Православная инициатива-2023» фонда «Соработничество».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Поисковые отряды из Татарстана обнаружили в Мурманской области фрагменты самолета, который пропал в 1943 году (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru