В Мурманской области открыт прием заявок во второй сезон реалити-шоу «Бизнес Хаус»

До 18 мая в Мурманской области идет прием заявок от желающих принять участие во втором сезоне реалити-шоу «Бизнес Хаус». Фото: Агентство развития Мончегорска

До 18 мая в Мурманской области идет прием заявок от желающих принять участие во втором сезоне реалити-шоу «Бизнес Хаус». Стать его участниками могут северяне в возрасте от 16 до 25 лет, которые хотят стать предпринимателями.

16 человек, прошедших кастинг, две недели будут жить на туристической базе в Мончегорске, где их будут учить основам бизнеса с федеральные и региональные эксперты в области предпринимательства, маркетинга, коммуникаций и коучинга.

- Наличие идеи собственного бизнеса будет безусловным плюсом, мы обязательно обратим на это внимание. Кроме того, мы будем смотреть на внешний вид, манеру речи и умение держаться перед камерой. Поэтому могу посоветовать ребятам хорошо подготовиться к кастингу, порепетировать перед зеркалом или друзьями: это будет конкурентным преимуществом, — отметил заместитель директора Агентства развития Мончегорска, руководитель направления «Бизнес и инвестиции» Александр Поленков.

Участникам «Бизнес Хауса» помогут оформить заявки на гранты, а победитель получит стажировку у предпринимателя или грант на обучение.

Узнать подробнее о проекте можно на его официальном сайте или в группе в ВК.

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