В Мурманске семь депутатов горсовета проведут личный прием с 17 по 21 апреля

В Мурманске на следующей неделе личный прием граждан проведут семь депутатов Совета депутатов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на следующей неделе личный прием граждан проведут семь депутатов Совета депутатов. О графике встреч сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

17 апреля, 12.00-13.00 - Александр Накай (5 округ). МАУК «Мурманские городские парки и скверы» (ул. Виктора Миронова, д. 8а). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 41-10-66

17 апреля, 13.00-15.00 - Ирина Ускова (5 округ). СОШ №5, кабинет директора (ул. Александрова, д. 32/2)

17 апреля, 14.00-17.00 - Ирина Андреева (7 округ). Центр «Стратегия» (ул. Капитана Маклакова, д.15)

17 апреля, 16.00-18.00 - Сергей Коробков (3 округ). АО «Электротранспорт города Мурманска» (ул. Свердлова, д. 49, кабинет гендиректора). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 65-31-08.

18 апреля, 14.00-15.00 - Дмитрий Коваленко (12 округ). ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» (ул. Академика Павлова, д. 6/2, кабинет главврача). Предварительная запись по телефону: +7 960 022 01 06.

21 апреля, 15.00 -16.00 - Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева (пр. Ленина, д. 88). Предварительная запись по телефону: 8 (8152) 69-33-00

19 апреля, 16.00-18.00 - Татьяна Ковалева (2 округ). Мурманская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда ММЗ «Севморпуть» (ул. Нахимова, д.17).

19 апреля, 17.00-19.00 - Артем Кузьмин (2 округ). Управление Ленинского административного округа (пр-т. Героев-Североморцев, д. 33).

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