В Мурманске за неделю в новый экопункт за вознаграждение сдали 179 килограммов вторсырья

Экопункт работает ежедневно c 10.00 – 20.00, найти его можно на Кольском проспекте, 51. Фото: «Ситиматик»

В Мурманске начал работу пункт по приему вторсырья за вознаграждение «Вторматик». Только за первую неделю с открытия жители принесли на переработку 152 килограмма картона и 25 килограммов пластиковых бутылок. Всего за это время экопункт принял 179 килограммов вторсырья.

В экопункте принимаются популярные ПЭТ-бутылки из-под воды и соков, бутылки из-под молока и из-под масла, ПНД-канистры и ПНД-флаконы, твердые флаконы из-под бытовой химии без дозатора, картон, сообщают в Мурманском филиале АО «Ситиматик».

Cырье должно быть сухим и чистым, упаковывать его следует максимально компактно. Также рекомендуется его разделять, складывая разные фракции отдельно друг от друга.

Экопункт работает ежедневно c 10.00 – 20.00, найти его можно на Кольском проспекте, 51.

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