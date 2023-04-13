Хотели, как лучше... У железнодорожного вокзала Мурманска криво положили новую плитку

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу Октябрьской железной дороги. Фото: vk.com/murmanskgroup

Обновление площади у железнодорожного вокзала Мурманска как-то не задалось. Очевидцы сфотографировали криво уложенную новую плитку, которая пошла буграми.

- Раньше там асфальт был. Почему нельзя было просто заменить его на новый? Плитка - это ненадежно при такой длинной зиме, как у нас, и перепадах температуры, - пишут в группе «Мурманск» (18+).

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Напомним: в центре Мурманска заметили кучу мертвых крыс.

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