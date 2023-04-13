У пьяного водителя из Умбы конфисковали в счет государства мотоцикл

Принадлежавший мужчине мотоцикл KAYO BASIC конфисковали с целью обращения в собственность государства. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

47-летний житель Умбы раз за разом игнорировал правила ПДД и садился за руль пьяным. 24 августа 2022 года он снова попался за рулем под градусом, в итоге в его отношении возбудили уголовное дело.

- Суд признал северянина виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управление транспортными средствами на срок 3 года, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Также принадлежавший мужчине мотоцикл KAYO BASIC конфисковали с целью обращения в собственность государства.

Напомним: в Мурманске вынесли приговор местному жителю, который повторно сел за руль пьяным. Водитель обвиняется по части 1 ст. 264.1 УК РФ.

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