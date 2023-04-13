В Мурманской области зафиксировали новый вид мошенничества с недвижимостью

В УМВД по Мурманской области зафиксировали новую схему обмана, из-за которой две северянки лишились своих квартир. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В УМВД по Мурманской области зафиксировали новую схему обмана, из-за которой две северянки лишились своих квартир.

75-летней мурманчанке мошенник позвонил под видом сотрудника банка и сообщил, что злоумышленники оформили на ее квартиру документы и выставляют ее на продажу. Северянку убедили, что ей самой надо обмануть мошенников, оформить через риэлторов якобы фиктивный договор купли-продажи.

- Две недели к пенсионерке приходили потенциальные покупатели и осматривали квартиру, также женщине периодически поступали звонки от лжесотрудника банка, который интересовался, как проходит процесс продажи. Еще северянке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов, который пояснил, что операция по «фиктивной» продаже недвижимости и поиску злоумышленников находится под контролем, и оснований для беспокойства нет, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Пенсионерка думала, что на самом деле не продает квартиру, при этом все же совершила сделку, а вырученные 3,5 миллиона рублей перевела на счета, которые ей сообщили мошенники.

По такой же схеме обманули и 53-летнюю жительницу Кандалакши: злоумышленникам она перевела вырученный за продажу квартиры миллион рублей, и еще один миллиона она взяла как кредит в банке.

Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение).

Напомним: 27-летняя жительница Ковдорского района стала жертвой лжеброкеров - им она отдала сумму, которой бы хватило на покупку двух- или трехкомнатной квартиры.

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