В Мурманской облдуме открылась книжная выставка к 85-летию региона

В региональном парламенте выставка будет работать до конца апреля, а затем отправится в образовательные учреждения Заполярья. Фото: duma-murman.ru

Книжную выставку, посвященную 85-летнему юбилею Мурманской области, торжественно открыли в Мурманской областной Думе.

На стендах расположились около 300 книг, изданных после 2000 года. Автором экспозиции «XXI век. 85 лет Мурманской области» стал председатель Совета некоммерческого фонда «Щит» Геннадий Гурылев.

Он отметил, что многие северяне откликнулись на предложение собрать такую выставку и передали книги о Мурманской области из своих личных коллекций.

- Мы старались подобрать материалы, которые раскрывали бы все стороны жизни в Заполярье. Получилось 14 разделов, которые затрагивают все важнейшие этапы истории региона, культуру и традиции нашего края, рассказывают о городах, предприятиях, природе, воинских частях и научных учреждениях, - отметил он.

Выставка в региональном парламенте будет работать до конца апреля, а затем отправится в образовательные учреждения региона.

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