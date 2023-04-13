Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество13 апреля 2023 8:18

Андрей Чибис - авиамеханику, который обслуживал самолет Юрия Гагарина: «На Севере живут потрясающие люди»

Андрей Чибис поздравил с Днем космонавтики личного авиамеханика Юрия Гагарина
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
12 апреля отмечался День космонавтики.

12 апреля отмечался День космонавтики.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 апреля отмечался День космонавтики. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис позвонил с поздравлениями Эдмунду Витольдовичу Вертинскому, который лично знал Юрия Гагарина, так как в годы работы авиамехаником обслуживал его самолет.

- Начинал он свою службу Отечеству в ВВС Северного флота, а потом продолжил в милиции.

Позвонил Эдмунду Витольдовичу. Могу сказать только одно: на нашем Севере живут потрясающие люди, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: ко Дню космонавтики в Мурманской области запустили челлендж #юрамывсёсохраним. Участие в нем может принять каждый вне зависимости от возраста и места жительства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru