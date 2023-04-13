Андрей Чибис - авиамеханику, который обслуживал самолет Юрия Гагарина: «На Севере живут потрясающие люди»

12 апреля отмечался День космонавтики. Фото: Антон ЗАБИРОВ

12 апреля отмечался День космонавтики. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис позвонил с поздравлениями Эдмунду Витольдовичу Вертинскому, который лично знал Юрия Гагарина, так как в годы работы авиамехаником обслуживал его самолет.

- Начинал он свою службу Отечеству в ВВС Северного флота, а потом продолжил в милиции.

Позвонил Эдмунду Витольдовичу. Могу сказать только одно: на нашем Севере живут потрясающие люди, - написал Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

Напомним: ко Дню космонавтики в Мурманской области запустили челлендж #юрамывсёсохраним. Участие в нем может принять каждый вне зависимости от возраста и места жительства.

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