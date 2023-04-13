Глава Ковдорского округа Сергей Сомов о погибшем на СВО земляке: «Любящий сын, надежный друг, отважный воин»

Северянина похоронят в Вологодской области. Фото: Администрация Ковдорского района

Глава Ковдорского района Сергей Сомов сообщил о гибели в ходе спецоперации 25-летнего жителя Ковдора Николая Деревцова. Северянина похоронят в Вологодской области.

- Служил в Вооруженных Силах с 2015 года. Дважды участник Парада Победы в Севастополе, награжден государственными наградами. Любящий сын, надежный друг, отважный воин, истинный патриот своей Родины. Старшина 2 статьи, командир отделения Деревцов Николай Сергеевич героически погиб 25 сентября 2022 года в Купянском районе Харьковской области, выполняя боевую задачу, - сообщил Сергей Сомов.

Напомним: в Мурманской области прорабатывают концепцию мемориала в память о погибших участниках спецоперации. На странице губернатора Андрея Чибиса в «ВКонтакте» северяне спросили, появится ли такой памятник в регионе.

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