Завершены поиски двух пропавших в Баренцевом море рыбаков

Пропавших рыбаков искали с воздуха. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

10 апреля в Баренцевом море пропали два рыбака. Вечером мужчины отплыли на лодке от берега Териберки, а позже у судна заглох мотор. Поиски рыбаков велись при помощи судна «Часовой», вертолетов Ка-32 и МИ-8.

Спустя почти двое суток стало известно, что северян нашли.

- В 17.25 12 апреля от спасателей Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России поступила информация, что пропавшие рыбаки вышли на связь, состояние здоровья удовлетворительное. В 18.40 их доставили в Териберку, - сообщила начальник пресс-службы МЧС по Мурманской области Дина Рыгина.

По сообщениям местных жителей, лодку со сломанным мотором прибило к берегу в районе реки Вороньей, рыбаки смогли выйти на сушу и дойти до людей пешком.

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