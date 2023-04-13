В Мурманской области эксперт в сфере строительства попался на взятке в 15 тысяч рублей

Эксперту предложили 15 тысяч рублей за помощь с госэкспертизой. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Мурманской области возбудили уголовное дело в отношении эксперта одного из госучреждений. Как сообщили в СКР региона, его обвиняют по статье о получении должностным лицом взятки за совершение действий, входящих в его служебные полномочия.

- По версии следствия, в апреле 2020 года индивидуальный предприниматель предложил обвиняемому сократить срок реализации своих служебных полномочий и обеспечить получение положительного заключения государственной экспертизы, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

За 15 тысяч рублей эксперт должен был выдать документ на строительство здания в Минькино. Однако момент передачи денег зафиксировали в УФСБ России по Мурманской области.

Напомним: директора Апатитско-Кировской ЦГБ будут судить за взятку в 15 тысяч рублей. Северянка оформила фиктивный больничный.

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