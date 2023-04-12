В Мурманской области на возмещение расходов владельцам приютов для животных выделили 1,9 миллиона рублей

В Мурманской области утвердили правила предоставления субсидии для НКО, которые содержат приюты для животных. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Мурманской области утвердили правила предоставления субсидии для НКО, которые содержат приюты для животных.

Субсидией можно возместить расходы по оплате коммунальных услуг (по теплоснабжению, электроснабжению, водоснабжению и водоотведению) приютов для животных. Всего из областного бюджета на эти цели выделили 1,9 миллиона рублей.

Подробная информация о порядке проведения отбора получателей господдержки, требованиях к заявке и перечню документов будет размещена 20 апреля на официальном сайте комитета по ветеринарии Мурманской области.

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