В Мурманской области похолодает до -17

Ночью 13 апреля столбик термометра опустится до -17 градусов. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области похолодает. Ночью 13 апреля столбик термометра опустится до -17 градусов.

- Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер ночью слабый, днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -5-10, на востоке области -12-17, днем от -1 до +4 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцетре.

Но морозы надолго не задержатся. В ближайшие дни ветер повернет к юго-западному направлению и на Кольский полуостров начнут постепенно поступать относительно теплые воздушные массы. Так, 14 апреля воздух уже прогреется до +3+8 градусов, 15 апреля до +5+10 градусов.

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