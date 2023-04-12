Андрей Чибис обсудил газификацию Мурманской области с зампредседателя правления ПАО «Газпром»

На заседании был рассмотрен целый ряд вопросов. Фото: t.me/andrey_chibis

Губернатор Андрей Чибис провел заседание рабочей группы по газификации Мурманской области с зампредседателя правления ПАО «Газпром» Виталием Маркеловым. Компания приступила к сбору исходных данных для проектирования магистрального газопровода «Волхов – Мурманск».

- Мы рассмотрели целый ряд вопросов: от оценки объемов потребления действующими предприятиями и перспективными производствами, которые планируется создать в рамках новых инвестиционных проектов, до генеральной схемы газоснабжения и газификации региона, - отметил губернатор Мурманской области.

Напомним: для газификации Мурманской области выполнили трассировку.

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