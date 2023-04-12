В Мурманске открыли уникальный навигационный учебный класс

Такой класс, не имеющий аналогов в регионе, оснащен самым современным оборудованием. Фото: Администрация города Мурманска

В Мурманске торжественно открыли новый навигационный учебный класс на базе Мурманского филиала Государственного университета морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова.

Такой класс, не имеющий аналогов в регионе, оснащен самым современным оборудованием.

- Комплекс включает 30 различных моделей судов и 47 районов плавания. Он оснащен современным тренажером по маневрированию и управлению судном NTS-Pro 6000, который позволяет судоводительскому составу освоить практические навыки работы с актуальными системами для предотвращения аварийных ситуаций и повышения уровня безопасности мореплавания, - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Пплощадку для учебно-тренажерного центра предоставляет городской детский морской центр «Океан», где ребят со школьной скамьи готовят к профессии моряка.

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