В музее «Рябиновый край» прошла встреча воскресного клуба «Семейный лад»

9 апреля в музее «Рябиновый край» прошли посиделки с воскресным клубом «Семейный лад». Фото: Русский культурный центр «Рябиновый край»

9 апреля в музее «Рябиновый край» прошли посиделки с воскресным клубом «Семейный лад».

Участницы вспомнили традиции христианских праздников: Благовещения, Вербного воскресенья и наступающей страстной недели Великого поста. Северянки поделились своими семейными историями, рассказали, как они готовятся к Пасхе.

- Также в рамках встречи прошел мастер-класс по изготовлению авторской броши по примеру народной тряпичной куклы, а за чашкой чая обсудили планы на предстоящие встречи клуба, - сообщили в центре «Рябиновый край».

Встречи проходят в рамках проекта «Семейный лад», который поддержан в рамках грантового конкурса «Православная инициатива-2023».

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