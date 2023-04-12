«Чудом избежали смерти!». В Кандалакше с крыши дома рухнула огромная ледяная глыба

Кандалакшане отмечают, что с другой стороны подъезда может упасть подобная ледяная глыба. Фото: vk.com/kandaone

В Кандалакше на жильцов дома №18 на улице Первомайской чуть не обрушился ледяной пласт. Тот рухнул с крыши дома, едва северяне успели отойти.

- Только что чудом избежали смерти! Без преувеличения. Вышли из подъезда, успели отойти буквально пару метров, услышали жуткий грохот, ну и результат вы видите на фото, - написали северяне в группе «Кандалакша онлайн» (18+).

Кандалакшане отмечают, что с другой стороны подъезда может упасть подобная ледяная глыба.

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