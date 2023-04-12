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НовостиСпорт12 апреля 2023 11:53

Олимпийский чемпион Сергей Устюгов примет участие в супермарафоне в Мончегорске

Город металлургов примет первенство России по лыжным гонкам 14 апреля
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Город металлургов примет первенство России по лыжным гонкам 14 апреля.

Город металлургов примет первенство России по лыжным гонкам 14 апреля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мончегорске 14 и 16 апреля будет проходить 15-й юбилейный лыжный супермарафон, участникам которого предстоит преодолеть серьезные дистанции.

Одним из именитых спортсменов в этом году станет олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Сергей Устюгов.

- Мончегорск принимает первенство России по лыжным гонкам 14 апреля. В 10.00 на старт выйдут юниоры, дистанция - 50 километров. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет 16 апреля. В 10.00 на дистанцию 70 километров выйдут мужчины, - сообщили в минспорта Мурманской области.

Напомним: Наталья Непряева и Александр Большунов стали победителями Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

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