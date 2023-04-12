Олимпийский чемпион Сергей Устюгов примет участие в супермарафоне в Мончегорске

Город металлургов примет первенство России по лыжным гонкам 14 апреля. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Мончегорске 14 и 16 апреля будет проходить 15-й юбилейный лыжный супермарафон, участникам которого предстоит преодолеть серьезные дистанции.

Одним из именитых спортсменов в этом году станет олимпийский чемпион, неоднократный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России Сергей Устюгов.

- Мончегорск принимает первенство России по лыжным гонкам 14 апреля. В 10.00 на старт выйдут юниоры, дистанция - 50 километров. Чемпионат России по лыжным гонкам пройдет 16 апреля. В 10.00 на дистанцию 70 километров выйдут мужчины, - сообщили в минспорта Мурманской области.

Напомним: Наталья Непряева и Александр Большунов стали победителями Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

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