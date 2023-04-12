Жителям Мурманской области рассказали, как придерживаться здорового питания

Следование принципам здорового питания помогает человеку значительно улучшить самочувствие. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Следование принципам здорового питания помогает человеку значительно улучшить самочувствие. Чтобы пища приносила пользу, она должна быть умеренной, натуральной, содержать необходимые организму витамины, макро- и микроэлементы.

К сожалению, зачастую у современного человека главные критерии выбора в еде – вкусно, сытно и быстро. Часто отдается предпочтение полуфабрикатам, фастфуду и готовой пище, которую можно разогреть в микроволновке.

Также сегодня физиологической и психологической проблемой стала излишняя еда. Пища теперь – это не только способ восполнить энергию, но и удовольствие, «заедание» стресса, тревоги, усталости, любимый способ времяпрепровождения.

Специалисты Центра общественного здоровья и медицинской профилактики напоминают об основных неинфекционных заболеваниях, связанных в том числе с нерациональным питанием. К ним относятся болезни сердечно-сосудистой системы (артериальная гипертония, инфаркт, инсульт), некоторые виды злокачественных новообразований, сахарный диабет 2-го типа, ожирение.

Чрезмерное употребление пищи влечет за собой лишний вес и метаболические проблемы. Переедание является физиологической привычкой, которая вмешивается в гормональные и обменные процессы.

Заведующая Центром общественного здоровья и медицинской профилактики Маргарита Петухова дает советы по здоровому питанию.

- Питание должно быть разнообразным. Следует отдать предпочтение натуральным продуктам: овощи и фрукты, за исключением картофеля (не менее 400 граммов в день), рыба и морепродукты (не реже 2 раз в неделю), мясо, субпродукты, крупы, бобовые, качественные молочные продукты, нерафинированное масло, орехи, - говорит специалист.

Но при этом не стоит заставлять себя есть полезные продукты, вызывающие у вас неприятные ощущения.

- Здоровое питание не должно быть в тягость. Используйте комфортные для вас пищевые продукты. Также следует уделять внимание эмоциональному состоянию, двигательной активности, режиму труда и отдыха, учитывать индивидуальную чувствительность к продуктам. Контролируйте общее состояние здоровья хотя бы раз в год – проходите профилактический медицинский осмотр и диспансеризацию, – подытожила Маргарита Петухова.

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