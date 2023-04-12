В Мурманской области детям участников СВО будут оплачивать питание и проживание в общежитиях

При поступлении заявления до 1 июля этого года выплаты будут установлены с начала текущего года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области для детей из семей участников СВО ввели ежемесячные выплаты на питание и проживание в общежитиях. Соответствующее постановление подписал губернатор Андрей Чибис.

Студенты негосударственных образовательных организаций среднего профессионального образования, расположенных в Мурманской области, будут каждый месяц получать на питание 5 тысяч рублей.

Те, кто получает среднее специальное или высшее образование в образовательных организациях региона, а также тем, кто живет в общежитии, будут платить по 1 тысяче рублей.

- Если студент имеет право на предоставление одновременно двух выплат, то ему будет установлена каждая из них. Новые меры соцподдержки будут осуществляться через центры социальной поддержки населения по месту жительства по заявлениям, - сообщили в минтруда и соцразвития региона.

При поступлении заявления до 1 июля этого года выплаты будут установлены с начала текущего года.

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