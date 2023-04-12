Жителей Мурманской области зовут сняться в кино

Северян приглашают принять участие в съемках игрового короткометражного фильма.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Северян приглашают принять участие в съемках игрового короткометражного фильма. Массовка и непрофессиональные актеры нужны в Коле, работа на некоммерческой основе.
- 16 апреля с 15.00 до 21.00 в городе Кола, нужны мужчины и женщины в возрасте от 18 до 50 лет, - сообщили в группе «Нордфильм».
Тех, кто хочет поучаствовать, просят обращаться к Кристине Бородиной.
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