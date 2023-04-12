Финалист конкурса «Лидеры Севера» стал замминистра имущественных отношений Мурманской области

Отмечается, что серия кадровых назначений финалистов конкурса «Лидеры Севера» продолжится.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области замминистра имущественных отношений региона назначен финалист кадрового конкурса «Лидеры Севера» Егор Азорин.
- Егор Азорин - профессиональный юрист, работал в сфере преподавания, занимал ряд должностей на муниципальной службе. Последнее время был главой Управления земельных ресурсов Центра технической инвентаризации Мурманска, - сообщили в правительстве Мурманской области.
Отмечается, что серия кадровых назначений финалистов конкурса «Лидеры Севера» продолжится.
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