Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика12 апреля 2023 8:22

Финалист конкурса «Лидеры Севера» стал замминистра имущественных отношений Мурманской области

Егор Азорин имеет опыт работы в сфере преподавания, занимал ряд должностей на муниципальной службе
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Отмечается, что серия кадровых назначений финалистов конкурса «Лидеры Севера» продолжится.

Отмечается, что серия кадровых назначений финалистов конкурса «Лидеры Севера» продолжится.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области замминистра имущественных отношений региона назначен финалист кадрового конкурса «Лидеры Севера» Егор Азорин.

- Егор Азорин - профессиональный юрист, работал в сфере преподавания, занимал ряд должностей на муниципальной службе. Последнее время был главой Управления земельных ресурсов Центра технической инвентаризации Мурманска, - сообщили в правительстве Мурманской области.

Отмечается, что серия кадровых назначений финалистов конкурса «Лидеры Севера» продолжится.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области создали базу профессиональных актеров для съемок в фильмах. В ней уже 69 визиток (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru