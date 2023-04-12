В центре Мурманска произошла серьезная авария с двумя такси

В центре Мурманска произошла серьезная авария. Фото: скриншот видео

В центре Мурманска произошла серьезная авария. На перекрестке у здания правительства региона столкнулись два такси. Видео с последствиями происшествия опубликовали в Telegram-канале «Мурманск» (18+).

Информация о пострадавших не уточняется. «КП»-Мурманск» обратилась за комментарием в пресс-службу УГИБДД региона.

Напомним: в Мурманске на улице Бондарной, 32 произошло ДТП, в котором пострадал мотоциклист.

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