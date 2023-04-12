Житель Кандалакши убивал знакомого скалкой, лопатой и ломом

Суд приговорил кандалакшанина к 14 годам колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области вынесли приговор 32-летнему жителю Кандалакши. Как сообщили в прокуратуре региона, его обвиняли по статье об убийстве. В сентябре 2022 года северянин забил знакомого до смерти.

- Используя в качестве оружия деревянную скалку, лопату с деревянным черенком, металлический лом, он умышленно нанес потерпевшему не менее 27 ударов по голове и телу. Потерпевший скончался на месте происшествия, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд приговорил кандалакшанина к 14 годам колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год.

Напомним: в Кировске четверых детей, чью 42-летнюю мать зверски убил бывший муж, взяли под опеку. Об этом «КП»-Мурманск» рассказала уполномоченная по правам ребенка в Мурманской области Алевтина Андреева.

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