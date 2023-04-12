Заведующая детским садом в Апатитах не платила сотрудникам за сверхурочную работу

Суд поставил, что заведующая детским садом должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Мурманской области занялась ситуацией в детском саду №15 в Апатитах. Там сотрудники не получали доплату за сверхурочную работу.

- Работодатель неверно произвел расчет причитающихся работнику выплат, что повлекло образование задолженности и послужило основанием для внесения представления в адрес заведующего, а также постановления о возбуждении дела об административном правонарушении, - сообщили в надзорном ведомстве.

Суд поставил, что заведующая детским садом должна заплатить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Напомним: прокуратура Мурманской области проанализировала состояние преступности в регионе за первый квартал 2023 года.

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