В Кольском районе прошел выездной семинар-тренинг для детей с особенностями развития

Целью семинара-тренинга стало содействие в социализации и адаптации детей и подростков с ограничениями жизнедеятельности. Фото: Лариса Боброва

8 и 9 апреля на базе отдыха «Арктика» в Кольском районе состоялся выездной семинар-тренинг «Кругосветное путешествие» для детей с особенностями развития и ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие в рамках проекта «Точка опоры», поддержанного Фондом президентских грантов, организовали и провели специалисты частного учреждения социального обслуживания «Социальный центр-SOS Мурманск».

Целью семинара-тренинга стало содействие в социализации и адаптации детей и подростков с ограничениями жизнедеятельности. Для специалистов Социального центра было важно обеспечить эмоциональную поддержку юным северянам, повысить самооценку и уверенность в себе. В течение двух дней 12 детей с особенностями развития из Мурманска, Оленегорска и Кольского района участвовали в увлекательнейшем путешествии в мир общения, дружбы, доброты, взаимовыручки. Участники выполняли творческие задания, чтобы научиться работать в команде.

В играх и упражнениях ребята тренировались договариваться друг с другом, отстаивать свои идеи, общаться бесконфликтно, вместе решать поставленные задачи.

Созданные психологами центра ситуации были приближены к реальной жизни и позволили участникам подойти более осмысленно к планированию своего будущего, жизненного пути, интересов.

- Было так весело! Мне понравилось, что и взрослые, и дети были на равных. Я познакомился с новыми ребятами, много общался. Это было здорово! - отметил один из участников, Даниил.

- Я познакомилась с ребятами из другого города. Я поняла, что можно договориться, а не ругаться. И еще надо взрослеть, - рассказала Виолетта.

Ребята отметили большой интерес к данным мероприятиям, важность и необходимость проведения таких тренингов, но самое главное - дети нашли друзей и провели время с пользой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru