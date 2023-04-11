Как правильно выбирать семена

Отсутствие сортов семян в Государственном реестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания. Фото: Мария ЛЕНЦ

На широте Мурманской области только начало весны, но владельцы приусадебных участков уже активно готовятся к наступлению дачного сезона.

Важным моментом данной подготовки является выбор семенного материала, в том числе овощных культур, так как залогом хорошего, обильного и вкусного урожая являются, в первую очередь, качественные семена. Как говорится, от худого семени не жди доброго племени.

Специалисты Североморского межрегионального управления Россельхознадзора рекомендуют быть внимательными при покупке семян.

Упаковка (малогабаритная тара) с семенами сельскохозяйственных растений, предназначенными для розничной торговли на территории Российской Федерации, должна содержать следующую информацию:

- наименование и адрес места осуществления деятельности организации-производителя или импортера семян сельскохозяйственных растений (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, которое осуществляет деятельность, связанную с вводом семян сельскохозяйственных растений в оборот в Российской Федерации);

- название сельскохозяйственной культуры, сорта семян сельскохозяйственных растений;

- обозначение стандарта, технических условий на сортовые и посевные качества семян сельскохозяйственных растений;

- номер партии;

- дата упаковки семян сельскохозяйственных растений;

- масса (в граммах) или количество (в штуках) семян сельскохозяйственных растений;

- на малогабаритной таре (упаковке) не должны указываться сведения о сортовой принадлежности, происхождении и качестве семян сельскохозяйственных растений, не соответствующие сопроводительным документам.

Допускается нанесение на упаковку дополнительной информации о семенах сельскохозяйственных растений, находящихся в малогабаритной таре (упаковке).

Сотрудники управления во время проводимых контрольных надзорных мероприятий - выездных обследований наиболее часто встречаются с такими нарушениями, как реализация семян сортов (гибридов), не включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию на территории Российской Федерации.

Отсутствие сортов семян в Государственном реестре свидетельствует о том, что семенной материал не прошел необходимые испытания, следовательно, на такие семена не могут быть оформлены документы, предусмотренные законодательством. Реализация семян без подтверждающих документов не допускается. Проверить их наличие в Государственном реестре селекционных достижений, допущенных к использованию, можно на официальном сайте ФГБУ «Госсорткомиссия» по ссылке https://reestr.gossortrf.ru/.

Управление информирует, что правовая основа деятельности по производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных растений установлена федеральным законом № 149-ФЗ «О семеноводстве» от 17.12.1997 г. и Порядком реализации и транспортировки партий семян сельскохозяйственных растений, утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 31.07.2020 г. № 443.

Помните, уважаемые садоводы и огородники, что от посадки до результата проходит от 3 до 6 месяцев, и вы терпеливо ждете – цветка необычной окраски, овоща любимого сорта. Проявите терпение и при покупке семян, чтобы не обмануться в своих ожиданиях.

Пресс-служба Североморского межрегионального управления Россельхознадзора

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