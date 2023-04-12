В Мурманской области ко Дню космонавтики запустили челлендж #юрамывсёсохраним

Участие в нем может принять каждый вне зависимости от возраста и места жительства. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Ко Дню космонавтики, который отмечается 12 апреля, в Мурманской области запустили челлендж #юрамывсёсохраним. Участие в нем может принять каждый вне зависимости от возраста и места жительства.

- Снимите вертикальное видео на песню «Трава у дома», как вы делаете один добрый поступок для сохранения нашей прекрасной планеты. Разместите видео в ВК с хештегом #юрамывсёсохраним, пригласите друзей поддержать акцию! - рассказали в Едином волонтерском центре Мурманской области.

Северяне и жители других регионов могут записать на видео самые простые дела, которые помогут построить прекрасное будущее: перевести бабушку через дорогу, выйти на субботник, сдать батарейки в специальный пункт приема, а не выкинуть в мусорное ведро, приютить бездомное животное, хорошо делать свою работу и т.д.

Первой челлендж поддержала руководитель Центра Евгения Чибис, которая показала, что в кофейню можно ходить со своей термокружкой и не пользоваться одноразовыми стаканчиками.

Пример челленджа можно посмотреть здесь.

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