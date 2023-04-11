17 апреля в Мурманске временно отключат радио и ТВ

С 2.00 до 11.00 приостановят вещание РТРС-1, РТРС-2, Солнце, Вести ФМ, Звезда РВ, Радио Вера, Наше Радио, Power Хит радио. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске 17 апреля филиал РТРС «Мурманский ОРТПЦ» будет проводить плановые профилактические работы, из-за чего временно не будет работать радио и ТВ.

Так, с 2.00 до 11.00 приостановят вещание РТРС-1, РТРС-2, Солнце, Вести ФМ, Звезда РВ, Радио Вера, Наше Радио, Power Хит радио. Радио России не будет работать с 5.00 до 11.00, Маяк — с 6.00 до 11.00.

- Также возможны кратковременные перерывы подачи сигнала кабельными операторами общей продолжительностью до часа с 2.00 до 5.00: ПАО «Мегафон», ООО «ТТК-Связь» «Макрорегион Север», ПАО «Ростелеком», ООО «Телекоммуникационные сети ПЕТРОНЕТ», ООО «Гамаюн», ООО «Телерадиокомпания Кандалакша», ООО «Телерадиокомпания Ковдор», ООО «Телекомпания Хибины», - сообщили в администрации Мурманска.

Напомним: по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Мурманске обновят 14 километров дорожного полотна.

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